Серебренников не просил помощи у актера Айдингера, заявил адвокат

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Кирилл Серебренников не отправлял письмо немецкому актеру Ларсу Айдингеру и не просил того о помощи, сообщил адвокат помещенного под домашний арест режиссера Дмитрий Харитонов.

Исполнитель роли Николая II в фильме "Матильда" Ларс Айдингер накануне опубликовал в своем Instagram письмо, которое режиссер Кирилл Серебренников якобы передал ему во время поездки в Германию. Немецкий актер утверждает, что Серебренников попросил его опубликовать послание, если он будет арестован.

"Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было. Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию", — сказал Харитонов.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".