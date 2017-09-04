В МЧС рассказали подробности крупного ДТП с 30 машинами под Воронежем

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Тридцать четыре автомобиля с последующим возгоранием четырех машин столкнулись в воскресенье, по уточненным данным, в четырех ДТП на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области, сообщает в понедельник МЧС России.

В воскресенье МВД РФ по региону сообщало о начале проверки после массового ДТП с участием 30 автомобилей в Воронежской области. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе пятилетняя девочка.

"На 631 километре федеральной автодороги М-4 "Дон" (7 километров западнее населенного пункта Шестаково) произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием грузового автомобиля и 33 легковых автомобилей с последующим возгоранием 4 автомобилей. Имеются пострадавшие", — говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, к ликвидации последствий ДТП привлекались 21 человек и семь единиц техники.

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