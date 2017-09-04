В Екатеринбурге задержали водителя УАЗ, который врезался в кинотеатр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Водителя УАЗ, который врезался в кинотеатр, задержали в Екатеринбурге, сообщает в понедельник следственное управление СК России по Свердловской области.

Утром в понедельник во входную группу киноконцертного театра "Космос" в центре Екатеринбурга врезался автомобиль УАЗ. В результате инцидента возник пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные потушили пламя.

"В ходе производства неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами региона, установлен и задержан подозреваемый — 39-летний житель города Ирбит. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра", — сообщает ведомство.

СУСК уточняет, что "в связи с тем, что у мужчины имеются обширные ожоги, в настоящее время он доставлен в одну из городских больниц".

По информации управления, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога".

По сведениям регионального главка МВД, мужчина сам обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места происшествия.