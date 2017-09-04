Мэра сахалинского Корсакова заподозрили в получении взятки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен – РИА Новости. Уголовное дело по подозрению в получении взятки возбуждено в отношении мэра Корсаковского городского округа на Сахалине, сообщает в понедельник пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Корсаковского городского округа. Он подозревается в получении взятки", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в воскресенье подозреваемый, находясь в районе дома №1 по улице Гвардейской в Корсакове, получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью деньги в размере 500 тысяч рублей, являющиеся частью взятки в размере 7 миллионов рублей за общее покровительство при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров с администрацией округа.

В пресс-службе СУСК добавили, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Сахалинской области.