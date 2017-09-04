Заседание суда по делу Хорошавина отложили из-за его госпитализации

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен – РИА Новости. Заседание суда по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина в понедельник отложили из-за его госпитализации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экс-губернатора после жалоб на высокое давление и загрудинные боли госпитализировали в Сахалинскую областную клиническую больницу в минувший четверг прямо из зала суда.

"Хорошавин госпитализирован в отделение регионального сосудистого центра, ему поставлен предварительный диагноз, он получает терапию. О дате выписке нам сообщат по результатам обследования", — сообщила судья Елена Поликина. Суд постановил отложить заседание до 12 сентября.

Адвокат Хорошавина Ольга Артюхова в свою очередь заявила, что ее не пускали к подзащитному. "Меня не допустили по надуманным основаниям к нему ни в субботу, ни в воскресенье. У меня не было возможности с ним переговорить. Я лишена возможности оказать ему правовую помощь", — сказала она.

Экс-советник Хорошавина Андрей Икрамов, которого в четверг тоже увезли на машине скорой помощи в городскую больницу Южно-Сахалинска, по заключению врачей, в госпитализации не нуждается.

С июля заседания суда регулярно прерывались по причине плохого самочувствия подсудимых. Несколько раз их увозили на скорой помощи в медицинское учреждение. Ранее Артюхова сообщала, что ее подзащитный на ногах перенес микроинсульт.

С марта 2017 года в Южно-Сахалинском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении экс-губернатора Александра Хорошавина, бывшего заместителя председателя областного правительства Сергея Карепкина, который курировал рыболовство и АПК, бывшего советника Хорошавина Андрея Икрамова и экс-министра сельского хозяйства региона Николая Борисова. Последний находится под домашним арестом. Чиновники обвиняются в совершении коррупционных преступлений, общая сумма их взяток, по версии следствия, составляет 522 миллиона рублей.