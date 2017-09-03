Полиция проводит проверку после поджога автомобиля журналистки Латыниной

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Полиция проводит проверку после поджога автомобиля журналистки Юлии Латыниной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Полиция проводит проверку по факту поджога автомобиля журналистики Юлии Латыниной", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт разбирательства после поджога одного из автомобилей в Новой Москве, не уточнив имени его владельца.

"Третьего сентября 2017 года в полицию поступила информация о возгорании на территории одного из поселений ТиНАО Москвы автомашины 2002 года выпуска. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя пресс-службы столичного главка МВД, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.