СК завел дело после гибели двух человек при крушении аэрошюта под Тулой

ВОРОНЕЖ, 3 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крушения аэрошюта в Тульской области, в результате которого погибли мужчина и школьница, сообщает в воскресенье Московское межегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Информация о падении мотопараплана возле деревни Щебачево Ясногорского района Тульской области поступила в единую службу спасения в 16.00 мск 2 сентября. В результате погибли два человека: мужчина 1955 года рождения и девочка 2005 года рождения.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку по факту случившегося. Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов начала и Тульская транспортная прокуратура.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, крушение потерпел сверхлегкий летательный аппарат аэрошют (парашют с мотором) SIXShter. Следователями опрошены очевидцы крушения, тела погибших направлены на экспертизу.

По предварительным данным, когда летательный аппарат упал, девочка еще была жива. По информации полиции, отец девочки находился на земле и, когда летательный аппарат упал и загорелся, пытался спасти ребенка. Мужчина получил сильные ожоги и был госпитализирован сперва в областную Тульскую областную клиническую больницу, а затем перевезен на реанимобиле в Москву в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.