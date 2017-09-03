В Приморье в ДТП с автобусом погибли три человека

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Приморском крае, три человека погибли, еще семь доставлены в больницу, сообщается на сайте регионального МВД.

По данным ведомства, на 110 километре дороги Артем-Находка-порт Восточный 40-летний водитель автобуса Kia Granbird не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Daihatsu Terios. В салоне автобуса находились 15 пассажиров.

"В результате автоаварии произошло возгорание неустановленного автомобиля. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили в салоне транспортного средства водителя и двух пассажиров без признаков жизни. Личности погибших устанавливаются. Семеро пассажиров автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Перед выходом на линию водитель автобуса прошел обязательное медицинское освидетельствование, а сам автобус — технический осмотр. Сейчас по факту аварии ведется проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.