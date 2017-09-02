Джабраилов объяснил стрельбу в отеле "нервным срывом"

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Экс-сенатор, российский бизнесмен Умар Джабраилов объяснил стрельбу в номере отеля в центре Москвы "состоянием нервного срыва" и последствиями "контузии".

В среду полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета был задержан бизнесмен Умар Джабраилов. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в номере Джабраилова также был найден белый порошок неизвестного вещества, он отправлен на экспертизу, сейчас полиция выясняет, был ли экс-сенатор в состоянии наркотического опьянения на момент задержания.

"Это связано с моей нервной системой, с моими переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта. К сожалению, произвел два выстрела в потолок", — сказал Джабраилов в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что приносит извинения сотрудникам гостиницы и тем, кто слышал звуки выстрелов.

Бизнесмен также отметил, что инцидент мог быть связан с тем, что он "человек контуженый". "Я участник боевых действий, я офицер запаса – в Чечне воевал когда-то во время режима КТО. И, видимо, это сработало", — отметил он.

Экс-сенатор добавил, что когда он "осознал, что это сделал", тут же "разрядил обойму, положил все на стол и стал ждать", когда за ним приедут.