В СК передали дело об избиении журналиста Первого канала на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Уголовное дело об избиении корреспондента Первого канала в Екатеринбурге передано для расследования в Следственный комитет, сообщает в субботу Следственное управление СК РФ по Свердловской области.
"Поскольку, исходя из конкретных обстоятельств инцидента, могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединённое с насилием над журналистом), относящегося к подследственности органов Следственного комитета, был инициирован вопрос об изъятии и передаче вышеуказанного уголовного дела в органы регионального СК России для дальнейшего расследования. Указанное ходатайство следствия удовлетворено районной прокуратурой, уголовное дело уже передано для дальнейшего расследования в следственный отдел по Кировскому району города Екатеринбург областного СКР", — говорится в сообщении.