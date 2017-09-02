В Красноярском крае ночью подожгли избирательный штаб "Единой России"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Избирательный штаб местного отделения партии "Единая Россия" подожгли в городе Назарово Красноярского края минувшей ночью, сообщает пресс-служба партии.

"Сегодня ночью около 4.00 утра в городе Назарово произошел пожар в помещении, арендованном назаровским городским местным отделением красноярского регионального отделения "Единой России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что помещение было арендовано для использования на выборах депутатов Назаровского городского Совета депутатов. Арендодатель уже подал заявление в правоохранительные органы. Комментариями правоохранителей РИА Новости не располагает.

Согласно сообщению партии, неизвестные заперли сторожа автостоянки, на территории которой находится здание, разбили окна штаба камнем и закинули туда покрышки, облитые горючей смесью. Тем не менее, сторож сумел известить о происшествии оперативные службы, которые выехали на место пожара и потушили его.

По словам заместителя секретаря генсовета партии Виктора Селиверстова, "Единая Россия" уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой установить злоумышленников. "Поджог произошел ранним утром, и, к счастью, никто не пострадал. Однако основное помещение полностью выгорело: огнем уничтожены не только мебель, но и агитационная продукция, предназначенная для избирательной кампании", — добавил он.

По данным партии, сейчас на месте происшествия проходит криминологическая экспертиза, работают правоохранительные органы.