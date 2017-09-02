В Красноярском крае ночью подожгли избирательный штаб "Единой России"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Избирательный штаб местного отделения партии "Единая Россия" подожгли в городе Назарово Красноярского края минувшей ночью, сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что помещение было арендовано для использования на выборах депутатов Назаровского городского Совета депутатов. Арендодатель уже подал заявление в правоохранительные органы. Комментариями правоохранителей РИА Новости не располагает.
Согласно сообщению партии, неизвестные заперли сторожа автостоянки, на территории которой находится здание, разбили окна штаба камнем и закинули туда покрышки, облитые горючей смесью. Тем не менее, сторож сумел известить о происшествии оперативные службы, которые выехали на место пожара и потушили его.
По данным партии, сейчас на месте происшествия проходит криминологическая экспертиза, работают правоохранительные органы.