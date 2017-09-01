В Екатеринбурге пострадал мужчина при стрельбе из окна дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Мужчина получил ранения во время стрельбы из пневматического оружия, которая велась в пятницу из окна одного из домов Екатеринбурга, сообщила РИА Новости представитель ГУМВД по Свердловской области Нина Пелевина.

Как сообщалось, сообщение об инциденте поступило от очевидцев происшествия около 17.00 местного времени (15.00 мск). На место выехали полицейские. По предварительным данным, стрельба происходила по адресу: улица Советская, 41 из пневматического оружия.

"Мужчина 1980 года рождения травмирован в спину из неустановленного пневматического оружия. Пуля застряла у него под кожей", — сказала собеседница агентства, пояснив, что мужчине помощь была оказана на месте. В настоящее время он отпущен.

Пелевина уточнила, сейчас производится поквартирный обход дома по улице Советская, 41, из которого, предположительно, велась стрельба. Обстоятельства инцидента устанавливаются.