В Екатеринбурге пострадал мужчина при стрельбе из окна дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Мужчина получил ранения во время стрельбы из пневматического оружия, которая велась в пятницу из окна одного из домов Екатеринбурга, сообщила РИА Новости представитель ГУМВД по Свердловской области Нина Пелевина.
"Мужчина 1980 года рождения травмирован в спину из неустановленного пневматического оружия. Пуля застряла у него под кожей", — сказала собеседница агентства, пояснив, что мужчине помощь была оказана на месте. В настоящее время он отпущен.
Пелевина уточнила, сейчас производится поквартирный обход дома по улице Советская, 41, из которого, предположительно, велась стрельба. Обстоятельства инцидента устанавливаются.