В Москве подростки подрались во дворе жилого дома, трое пострадали

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Группа подростков подралась во дворе жилого дома на западе Москвы, трое из них пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее газета " Московский комсомолец " сообщила, что опекун семи детей-инвалидов и муж певицы шансона, имя которой издание не называет, обратился в полицию после того, как их детей избили во дворе жилого дома, одного из них якобы ударили ножом.

"Вчера в 21.00 в полицию поступило сообщение о конфликте с рукоприкладством по адресу улица Говорова, дом 14. По предварительным данным, произошел конфликт между двумя группами несовершеннолетних. В результате трое получили травмы", — сказал дежурный офицер.

По его словам, пострадавшие дети обращались в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.