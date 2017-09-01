Суд арестовал выдвиженца на выборы президента России по делу об экстремизме

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал выдвиженца на выборы президента России в 2008 и 2012 Николая Зубкова по делу об экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Зубков дважды выдвигал свою кандидатуру на участие в выборах президента России, но ЦИК оба раза снимал ее. Он владел объединенной промышленной компанией "Зубков". По данным СМИ, Зубков является бывшим заместителем главы фонда содействия ФСБ и МВД "Альфа".

"Избрать в отношения Николая Зубкова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября", — сказала судья.

Зубков обвиняется в двух преступлениях средней тяжести по статье 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Ему грозит лишение свободы на срок свыше трех лет.

По словам судьи, озвучившей материалы следствия, 18 апреля Зубкову избрали подписку о невыезде, но он нарушил меру пресечения и был объявлен в розыск. По данным следствия, Зубков намеревался переехать в США, а при задержании уничтожил телефон. Следствие опасается, что он может скрыться. В связи с этим следствие попросило арестовать его до 30 сентября.

Сам Зубков в суде заявил, что хотел уехать в США для создания некоего российско-американского фонда.