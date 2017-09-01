В общежитии под Саратовом избили полицейского, который просил не шуметь

САРАТОВ, 1 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Саратовской области задержан по подозрению в избиении начальника районного отдела полиции из-за замечания о нарушении общественного порядка в позднее время, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"Сотрудник полиции был госпитализирован в больницу, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому левого глаза. Сотрудниками полиции совместно с охранниками общежития злоумышленник был задержан", — говорится в сообщении.
Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Ему грозит до пяти лет заключения.