В общежитии под Саратовом избили полицейского, который просил не шуметь

САРАТОВ, 1 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Саратовской области задержан по подозрению в избиении начальника районного отдела полиции из-за замечания о нарушении общественного порядка в позднее время, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в общежитии на улице Авиационной в городе Красный Кут вечером 23 августа, однако сообщили об этом только в пятницу. По данным полиции, двое нетрезвых мужчин вели себя вызывающе и громко разговаривали, чем нарушали общественный порядок, а заметивший их начальник районного отдела МВД Александр Никифоров представился и сделал замечание, в ответ на что один из мужчин избил полковника полиции.

"Сотрудник полиции был госпитализирован в больницу, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому левого глаза. Сотрудниками полиции совместно с охранниками общежития злоумышленник был задержан", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Ему грозит до пяти лет заключения.