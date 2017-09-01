Обвиняемый в подготовке терактов в Москве получил указание от ИГ* из Сирии

Подозреваемый в подготовке теракта в Москве Муродбек Кодиров перед заседанием в Мещанском суде Москвы. 1 сентября 2017

Подозреваемый в подготовке теракта в Москве Муродбек Кодиров перед заседанием в Мещанском суде Москвы. 1 сентября 2017

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Обвиняемый в подготовке терактов в Москве Муродбек Кодиров получил указание на атаку от эмиссаров террористической группировки "Исламское государство"*, находящихся в Сирии, заявил прокурор в Мещанском суде столицы в пятницу.

"Следствие установило, что Кодиров, являясь активным участником ИГ*, получил в августе 2017 года от эмиссаров в Сирии указание на совершение теракта в Москве путем взрыва…, незаконно изготовил взрывное устройство для совершения теракта в месте массового скопления людей", — сказал прокурор, зачитывая материалы следствия.

*Террористическая организация, запрещенная в России