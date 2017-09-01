Подозреваемый в подготовке терактов 1 сентября в Москве признал свою вину

Задержанный по подозрению в подготовке терактов в Москве и Московской области на 1 сентября

Задержанный по подозрению в подготовке терактов в Москве и Московской области на 1 сентября

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Выходец из Центральной Азии признал вину в подготовке терактов в Москве 1 сентября, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда столицы.

"Я признаю вину… Я не виноват, я сожалею", — сказал обвиняемый.