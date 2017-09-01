Полиция установила личность напавшего на журналиста Первого канала на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, который, предположительно, избил журналиста Первого канала в Екатеринбурге, сообщает в пятницу ГУМВД по Свердловской области.

"Двадцать девятого августа в органы внутренних дел с заявлением обратился 43-летний журналист, сообщивший о причинении ему побоев водителем и пассажиром Mercedes на улице Малышева. Мужчина пояснил, что снимал на телефон имевшее, по его мнению, место нарушение водителем правил дорожного движения и сделал тому замечание, после чего произошел конфликт. Личность участника инцидента установлена, он опрошен", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений. Виновным грозит до двух лет лишения свободы. Помимо этого, в данный момент решается вопрос о передаче дела в органы СК для дальнейшего расследования в связи с тем, что в данном инциденте могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, соединенном с насилием над журналистом, относящегося к подследственности органов СК.