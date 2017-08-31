ФСБ задержала в Москве боевиков ИГ*, готовивших теракты на 1 сентября

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Центральной Азии, которые готовили теракты в Москве и Московской области. Атаки должны были произойти 1 сентября.

"Один из задержанных накануне Дня знаний <…> разместил в сети интернет свое видеообращение к членам запрещенной в России террористической организации ИГ*. В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В телефоне подозреваемого нашли контакты вербовщиков "Исламского государства"* и инструкции по подготовке терактов.

Тактика террора

По данным спецслужб, один из боевиков собирался совершить самоподрыв, другой — напасть на людей, используя холодное оружие.

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков. На записи видно, как один из мужчин дает клятву верности ИГ*, после чего следуют кадры задержания. Сотрудники ФСБ также показали топор, который подозреваемый подготовил для нападений.

Второй подозреваемый в ходе допроса признался, что приехал в Россию, "чтобы совершить джихад, чтобы взорвать (по) указанию "Исламского государства"*.

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У дипломатов данных о задержанных нет

В посольствах центральноазиатских стран не знают, кого именно задержали сотрудники ФСБ.

"На данный момент мы не обладаем информацией об этих задержанных", — сообщил РИА Новости советник посольства Таджикистана в России Сарвар Бахти.

Пресс-атташе дипмиссии Узбекистана Алишер Усманов и пресс-секретарь посольства Казахстана Жанар Колбачаева также отметили, что у них нет данных о личностях задержанных.

В свою очередь, пресс-атташе киргизского посольства в России Гулбарчын Байымбетова заявила, что в дипмиссии не знают о том, задержаны ли граждане Киргизии.

Безусловный успех спецслужб

Член Совета по внешней и оборонной политике России Александр Михайлов считает, что попытка крупных терактов на 1 сентября была достаточно предсказуемой. По словам эксперта, боевики часто выбирают знаменательные даты и праздники.

"Понятно, что в такие дни вводится в действие особый режим, повышенный уровень безопасности, тем не менее, некоторые пытаются совершить теракты. У нас, к сожалению, был горький опыт в Беслане. И 1 сентября — одна из вполне предсказуемых дат", — сказал Михайлов РИА Новости.

Спецоперацию ФСБ он назвал безусловным успехом российских спецслужб.

"Это даже не обсуждается. Предотвращены большие жертвы", — отметил Михайлов.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что задержание двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве, не повод вводить визы с соседними странами.

"Закрыть страну, закрыться ото всех, ввести визовый режим для всех — это не выход из положения. Ни одна страна мира по этому пути не идет и идти не должна, потому что это совершенно нелогично, так как подобные случаи скорее исключение", — заявил депутат.