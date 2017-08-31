ФСБ задержала в Москве боевиков ИГ*, готовивших теракты на 1 сентября

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Центральной Азии, которые готовили теракты в Москве и Московской области. Атаки должны были произойти 1 сентября.
В телефоне подозреваемого нашли контакты вербовщиков "Исламского государства"* и инструкции по подготовке терактов.
Тактика террора
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков. На записи видно, как один из мужчин дает клятву верности ИГ*, после чего следуют кадры задержания. Сотрудники ФСБ также показали топор, который подозреваемый подготовил для нападений.
Второй подозреваемый в ходе допроса признался, что приехал в Россию, "чтобы совершить джихад, чтобы взорвать (по) указанию "Исламского государства"*.
У дипломатов данных о задержанных нет
В посольствах центральноазиатских стран не знают, кого именно задержали сотрудники ФСБ.
Пресс-атташе дипмиссии Узбекистана Алишер Усманов и пресс-секретарь посольства Казахстана Жанар Колбачаева также отметили, что у них нет данных о личностях задержанных.
В свою очередь, пресс-атташе киргизского посольства в России Гулбарчын Байымбетова заявила, что в дипмиссии не знают о том, задержаны ли граждане Киргизии.
Безусловный успех спецслужб
"Понятно, что в такие дни вводится в действие особый режим, повышенный уровень безопасности, тем не менее, некоторые пытаются совершить теракты. У нас, к сожалению, был горький опыт в Беслане. И 1 сентября — одна из вполне предсказуемых дат", — сказал Михайлов РИА Новости.
Спецоперацию ФСБ он назвал безусловным успехом российских спецслужб.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что задержание двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве, не повод вводить визы с соседними странами.
"Закрыть страну, закрыться ото всех, ввести визовый режим для всех — это не выход из положения. Ни одна страна мира по этому пути не идет и идти не должна, потому что это совершенно нелогично, так как подобные случаи скорее исключение", — заявил депутат.