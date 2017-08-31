Джабраилов три раза выстрелил в потолок в отеле, сообщил источник

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экс-сенатор Умар Джабраилов сделал три выстрела в потолок в отеле в ночь задержания, такой вывод сделали полицейские, обнаружив две гильзы на полу и после того как еще одну гильзу бизнесмен выдал добровольно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В среду полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета Джабраилов был задержан в статусе подозреваемого. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в номере Джабраилова также был найден белый порошок неизвестного вещества, он отправлен на экспертизу, сейчас полиция выясняет, был ли экс-сенатор в состоянии наркотического опьянения на момент задержания.

"Судя по количеству гильз, Джабраилов сделал три выстрела в потолок. Их было три. Две нашли на полу, одну он выдал сам", — сказал собеседник агентства.

Как сообщал источник РИА Новости, Джабраилова после инцидента отпустили под подписку о невыезде.

Сам бизнесмен, по данным "Коммерсанта", объяснил выстрелы своей оплошностью — якобы он решил проверить свой наградной пистолет, которым за несколько лет ни разу не пользовался, и случайно несколько раз выстрелил вверх.