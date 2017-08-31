Сотрудники МЧС ищут группу московских туристов в Забайкалье

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. МЧС организовало поиски группы туристов из Москвы в Забайкалье после того, как в назначенное время они не сели в поезд на указанной ими станции, соответствующее сообщение опубликовано в четверг на сайте ГУ МЧС России по региону.

Согласно сообщению, 30 августа на связь не вышла туристическая группа из Москвы, которая сплавлялась горным рекам Кодара. Перед началом похода руководитель группы оставил дежурному диспетчеру администрации района сведения о маршруте движения, датах начала и окончания похода, точку отправления домой.

"В назначенное время туристы в поезд на указанной ими станции не сели, определенные для связи телефоны оказались недоступны. Не получив от путешественников информацию о завершении похода, оперативный дежурный ЕДДС передал информацию в Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю для организации поисков", — говорится в сообщении.

Добавляется, что протяженность маршрута составляет почти 300 километров, и он проходит в труднодоступной местности, поэтому работа спасателей с земли крайне затруднена. Для поисков в Забайкалье из Иркутска в четверг прибудет вертолет Ми-8 Красноярского авиационного центра МЧС России. С его помощью спасатели смогут обследовать маршрут в соответствии с указанными руководителем группы географическими объектами, которые они планировали посетить.