"Просто отмашка": обвиняемый в избиении блогера объяснил свое поведение

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Обвиняемый в избиении до смерти блогера в московском парке Горького Корней Макаров заявил, что ударил оппонента, так как опасался нападения.
По его словам, во время удара "он никуда не целился, это была просто отмашка".
"Это было инстинктивно. Я думал, что он на меня сейчас нападет, и ударил его. И просто начал уходить оттуда, я не хотел продолжения конфликта, ничего", — заявил Макаров.
Что произошло
В избиении подозревают Корнея Макарова, сына актера из телесериала "Интерны". Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".
Конфликт длился 11 секунд
"В ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт, в результате которого 25-летний Станислав Думкин получил тяжелую травму головы. Инцидент длился 11 секунд. В 01:03 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия", — сказано в сообщении.
Утверждается, что нападение произошло на глазах у полутора десятков посетителей парка, однако никто из них не обратился к врачам скорой и не рассказал о причинах происшедшего.
Руководство парка соболезнует родственникам погибшего и призывает отнестись к инциденту как к "настоящей большой трагедии, а не кощунственной сенсации". "Мы очень рассчитываем на то, что лица, оборвавшие жизнь Станислава Думкина, будут найдены и понесут заслуженное наказание", — говорится в заявлении.
Арест обвиняемого
"Ходатайство следствия об избрании обвиняемому Корнею Макарову меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению", — решил суд.
Задержанный виновным себя не считает.
"Мой подзащитный не признал вину", — заявил адвокат Артем Миняйчев.