"Просто отмашка": обвиняемый в избиении блогера объяснил свое поведение

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Обвиняемый в избиении до смерти блогера в московском парке Горького Корней Макаров заявил, что ударил оппонента, так как опасался нападения.

"Он схватил меня за горло. Я его толкнул, он сделал пару шагов назад и начал двигаться на меня. Я понял, что сейчас он на меня нападет", — сказал Макаров в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

По его словам, во время удара "он никуда не целился, это была просто отмашка".

"Это было инстинктивно. Я думал, что он на меня сейчас нападет, и ударил его. И просто начал уходить оттуда, я не хотел продолжения конфликта, ничего", — заявил Макаров.

Что произошло

Нападение на блогера Станислава Думкина произошло ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной. В ходе конфликта молодой человек был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.

В избиении подозревают Корнея Макарова, сына актера из телесериала "Интерны". Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

Конфликт длился 11 секунд

Камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликт Станислава Думкина с неизвестными, нанесшими ему тяжелую черепно-мозговую травму, в результате которой он скончался. Об этом говорится в официальном комментарии на сайте Парка Горького.

"В ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт, в результате которого 25-летний Станислав Думкин получил тяжелую травму головы. Инцидент длился 11 секунд. В 01:03 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия", — сказано в сообщении.

Утверждается, что нападение произошло на глазах у полутора десятков посетителей парка, однако никто из них не обратился к врачам скорой и не рассказал о причинах происшедшего.

Руководство парка соболезнует родственникам погибшего и призывает отнестись к инциденту как к "настоящей большой трагедии, а не кощунственной сенсации". "Мы очень рассчитываем на то, что лица, оборвавшие жизнь Станислава Думкина, будут найдены и понесут заслуженное наказание", — говорится в заявлении.

Арест обвиняемого

Хамовнический суд Москвы в среду заключил под стражу сына актера из "Интернов" Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера в Парке Горького, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия об избрании обвиняемому Корнею Макарову меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению", — решил суд.

Задержанный виновным себя не считает.

"Мой подзащитный не признал вину", — заявил адвокат Артем Миняйчев.