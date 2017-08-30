Полиция отказалась возбуждать дело против родственников "пьяного мальчика

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Родственники погибшего в ДТП под Москвой Алёши Шимко не поили мальчика алкоголем: к такому выводу пришла подмосковная полиция и вынесла отказ в возбуждении против них уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"МУ МВД России "Балашихинское" по результатам проверки 26 августа вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий", — сказал собеседник агентства.

Как пояснили в пресс-службе, после получения результатов экспертизы по делу об алкоголе в крови у мальчика полиция назначила доследственную проверку с целью выяснить, не напоили ли мальчика алкоголем его родственники.

"Материалы переданы в прокуратуру городского округа Балашиха для проверки законности принятого решения", — добавили в полиции.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения".

По факту экспертного заключения было возбуждено уголовное дело о халатности. Однако позднее глава МВД РФ Владимир Колокольцев и региональное управление СК РФ сообщили, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой: в крови мальчика нашли алкоголь. Как это стало возможным, выясняется.