Обвиняемый в избиении блогера в парке Горького объяснил, почему ударил его

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Обвиняемый в избиении до смерти блогера в московском парке Горького Корней Макаров заявил, что ударил оппонента, так как опасался нападения.

"Он схватил меня за горло. Я его толкнул, он сделал пару шагов назад и начал двигаться на меня. Я понял, что сейчас он на меня нападет", — сказал Макаров в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

По его словам, во время удара "он никуда не целился, это была просто отмашка".

"Это было инстинктивно. Я думал, что он на меня сейчас нападет, и ударил его. И просто начал уходить оттуда, я не хотел продолжения конфликта, ничего", — заявил Макаров.

Нападение на блогера Станислава Думкина произошло ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной. В ходе конфликта молодой человек был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.

В избиении подозревают Корнея Макарова, сына актера из телесериала "Интерны". Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

Ранее сообщалось, что Макаров не явился в полицию и скрывается от следствия, затем во вторник молодой человек добровольно прибыл к следователям в сопровождении адвоката. Он арестован, виновным себя не считает.