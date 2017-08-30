Ночная жизнь миллионера: Джабраилову грозит тюрьма за стрельбу в отеле

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ночь со вторника на среду выдалась на редкость бурной для столичного отеля Four Seasons: полиция задержала в гостинице бизнесмена и экс-сенатора Умара Джабраилова, по предварительным данным, стрелявшего в потолок из наградного пистолета. В его номере якобы обнаружили белый порошок, который отправили на экспертизу, а также правоохранители выясняют, был ли Джабраилов нетрезв на момент инцидента. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, по которому бизнесмену может грозить лишение свободы сроком до семи лет.

Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004-2009 годах он был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.

Ночь в отеле

Инцидент со "стреляющим миллионером" случился ночью со вторника на среду. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Джабраилова задержали в ночь со вторника на среду в отеле Four Seasons, где он якобы несколько раз стрелял в потолок.

"Бизнесмен Джабраилов задержан ночью в гостинице в центре города", — сказал собеседник агентства, не уточняя других деталей.

В пресс-службе ГУМВД Москвы РИА Новости подтвердили факт инцидента с постояльцем одной из гостиниц, не уточняя его имени. "Вечером в полицию поступило сообщение о том, что в отеле в центральной части города постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из своего наградного пистолета стрелял вверх", — сообщили в пресс-службе.

Порошок в номере и наградной пистолет

Ситуация с задержанием Джабраилова в течение дня обрастала новыми подробностями: так, по предварительным данным, экс-сенатор устроил стрельбу в отеле из наградного пистолета.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "по предварительным данным, Джабраилов выстрелил несколько раз из наградного пистолета в потолок". Пострадавших, по словам источника, нет.

Также, как указал собеседник агентства, полиция выясняет, был ли нетрезв бизнесмен во время инцидента со стрельбой. "Проводилось освидетельствование на предмет того, был ли пьян Джабраилов. Его результаты пока не готовы", — сказал собеседник агентства, не уточняя, идет ли речь о наркотическом или алкогольном опьянении.

Позднее стало известно, что в номере Джабраилова, где он останавливался на ночь, обнаружили белый порошок. "В номере был найден белый порошок неизвестного вещества. Он отправлен на экспертизу", — сообщил РИА Новости источник.

Хулиганство и сопротивление

Полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле.

"По этому факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство", которая предусматривает реальные сроки заключения и другие виды наказания", — сообщил источник. В пресс-службе ГУМВД Москвы агентству подтвердили факт возбуждения уголовного дела о хулиганстве после ЧП в отеле, но имя предполагаемого хулигана в полиции официально не уточнили.

По словам источника в правоохранительных органах, Джабраилов может быть лишен права на ношение наградного оружия после инцидента, "если суд примет такое решение".

В СМИ появилась информация, что бизнесмен при задержании якобы кричал, что без боя не сдастся, и проявлял агрессию по отношению к полицейским. Однако источник в правоохранительных органах опроверг эту информацию, рассказав РИА Новости, что Джабраилов при задержании вел себя спокойно и не сопротивлялся.

В свою очередь, адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын считает, что если Джабраилов все-таки оказывал сопротивление, то ему грозит до семи лет лишения свободы. "Часть 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство при отсутствии отягчающих обстоятельств) предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до 5 лет. При наличии отягчающих обстоятельств, например, если хулиганство связано с сопротивлением представителю власти, то санкция уже предусматривает штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы до 7 лет", — сказал Синицын РИА Новости.

План "Крепость" и группа поддержки

Что касается отеля, где произошло ЧП, то по мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадима Прасова, инцидент со стрельбой плохо скажется на репутации Four Seasons, но не сможет отразиться на жизнедеятельности гостиницы в долгосрочной перспективе.

Экс-сенатора после задержания повезли в ОВД "Китай-город", где вскоре собралось большое количество журналистов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что возле ОВД якобы "собрались толпы чеченцев, чтобы поддержать своего земляка". Однако, по наблюдению корреспондента РИА Новости на месте событий, эта информация не соответствует действительности.

Также не подтвердилась информация СМИ о том, что в ОВД "Китай-город" был введен план "Крепость" в связи с тем, что полиция якобы опасалась вооруженных нападений в связи с задержанием Джабраилова. "Крепость" — сбор личного состава, привлекаемого к пресечению захвата собственных объектов органов внутренних дел.

"Информация, распространенная рядом СМИ об объявлении специального плана в одном из ОВД, не соответствует действительности", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД.

Позднее чтобы поддержать Джабраилова к ОВД приехал Рахман Янсуков — президент ассоциации "Аванти", чьим основателем является задержанный. По его словам Джабраилов — "живая легенда и пример для подражания", а также образованный толерантный человек. На вопрос о том, не знает ли он, употребляет ли Джабраилов наркотики и алкоголь, Янсуков ответил, что тот ведет здоровый образ жизни, занимается спортом.

Тем временем к задержанному вызывали скорую помощь, но он был "оставлен на месте и получил рекомендацию обратиться к врачу". Позднее, по словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Дениса Набиуллина, Джабраилова повезли в гостиницу Four Seasons на следственные действия, после чего, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, отпустили под подписку о невыезде.