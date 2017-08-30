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Происшествия

Скандал с сиротами: Генпрокуратура проверит программу "Пока все дома"

15:5230.08.2017
(обновлено: 16:01 30.08.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущие Тимур и Елена Кизяковы. Архивное фотоТелеведущие Тимур и Елена Кизяковы. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура начала проверку информации о нарушениях при съемках телепередачи "Пока все дома" на Первом канале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Просмотр телевизора. Архивное фото
© Fotolia / Luc Ubaghs
Первый канал не знал, что рубрику в "Пока все дома" делали на госсредства
"Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 миллионов рублей, выделенных, по данным СМИ, Министерством образования и науки Российской Федерации на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах", — сказали в пресс-службе.

В середине августа Первый канал объявил о закрытии развлекательной программы "Пока все дома", которая выходила каждое воскресенье с 1992 года.

По данным источников РИА Новости, знакомых с ситуацией, у передачи несколько лет падали рейтинги, при этом производители не хотели ничего менять. Точку в этом вопросе поставил скандал с так называемыми видеопаспортами детей-сирот для рубрики "У вас будет ребенок". После этого доверие аудитории к передаче упало.

Ранее СМИ сообщили, что на производство видеопаспортов деньги брались сразу из нескольких источников: от государства, от телеканала и от спонсоров.

Логотип передачи Пока все дома
Работавшая над "Пока все дома" компания снимет еще 100 сюжетов о сиротах
Ведущий "Пока все дома" Тимур Кизяков опроверг эту информацию, заявив, что компании-спонсоры перечисляли деньги сразу в органы опеки. Он отметил, что по выделяемым государственным средствам была предусмотрена строгая отчетность. По его мнению, против него ведется целенаправленная кампания.

"Компании, которые занялись этой работой и увидели в этом интерес финансовый, они в нас видят конкурента, и они в нас видят бизнес. Я не могу сейчас называть какие-то имена. Методы абсолютно рейдерские у этих структур, которые занимаются детьми", — сказал Кизяков.
Позднее стало известно, что компания "Дом", производившая передачу "Пока все дома", в 2017 году создаст еще 100 видеопаспортов детей-сирот.

Еще в декабре на совещании под председательством вице-премьера Ольги Голодец глава Минобрнауки Ольга Васильева подняла тему недобросовестной работы фондов по устройству детей в семьи, которые не имеют отношения к соответствующей программе. Она также коснулась работы Кизякова. По ее словам, съемка видеопаспортов детей-сирот для этих фондов — одна из главных проблем их работы. Министр отметила, что из-за таких фондов в регионах часто возвращают детей.

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