"Тверской стрелок" назвал показания одного из свидетелей бредом

ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девяти дачников в Тверской области Сергей Егоров, ранее отказавшийся от дачи показаний в суде, на второй день слушаний прокомментировал показания одного из свидетелей, назвав их "бредом", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Выступавший в качестве свидетеля обвинения Алексей Весков рассказал, что Егоров пришел поздно вечером на дачу, где позже произошло убийство, якобы чтобы проверить счетчики, а конфликт возник после того, как подсудимый сообщил, что служил в ВДВ. "Шел разговор о том, кто где служил. Егоров сказал, что служил в ВДВ, но не смог назвать часть", — уточнил Весков. После этого, по его словам, один из участников спора отвел в сторону Егорова и "велел там больше не появляться".
Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь. Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.