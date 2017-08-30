"Тверской стрелок" назвал показания одного из свидетелей бредом

ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девяти дачников в Тверской области Сергей Егоров, ранее отказавшийся от дачи показаний в суде, на второй день слушаний прокомментировал показания одного из свидетелей, назвав их "бредом", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Тверской областной суд в среду продолжил слушание по существу уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова, которого судят по обвинению в убийстве двух и более лиц. По информации суда, Егоров полностью признает вину. По результатам психиатрической экспертизы он признан вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Выступавший в качестве свидетеля обвинения Алексей Весков рассказал, что Егоров пришел поздно вечером на дачу, где позже произошло убийство, якобы чтобы проверить счетчики, а конфликт возник после того, как подсудимый сообщил, что служил в ВДВ. "Шел разговор о том, кто где служил. Егоров сказал, что служил в ВДВ, но не смог назвать часть", — уточнил Весков. После этого, по его словам, один из участников спора отвел в сторону Егорова и "велел там больше не появляться".

"Я никогда не хвастался, что служил в ВДВ. Это полный бред. Я служил в Германии и никогда в жизни я не говорил, что был вэдэвэшником или спецназовцем. Это их сказки, которые они придумали, не знаю зачем… Никакие счетчики по ночам я проверять не ходил. Я проверял счетчики с разрешения председателя (дачного кооператива – ред.). Она ходила со мной и лично просила открывать двери для проверки", — заявил подсудимый.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь. Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.