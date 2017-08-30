Источник назвал причину задержания бывшего сенатора Джабраилова

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Миллионер и экс-сенатор Умар Джабраилов задержан в Москве по подозрению в хулиганстве: по предварительным данным, в отеле он стрелял в потолок из наградного пистолета, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на среду в одном из отелей в центре города – "по предварительным данным, Джабраилов выстрелил несколько раз из наградного пистолета в потолок". Бизнесмена задержали по подозрению в хулиганстве.

Пострадавших, по словам источника, нет.

В пресс-службе ГУМВД Москвы РИА Новости подтвердили факт инцидента с постояльцем одной из гостиниц, не уточняя его имени.

"Вечером в полицию поступило сообщение о том, что в отеле в центральной части города постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из своего наградного пистолета стрелял вверх", — сообщили в пресс-службе.

Как говорится на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов – крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004-2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам.