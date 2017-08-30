МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Следствие в среду подаст ходатайство о заключении под стражу подозреваемого в избиении до смерти блогера в Парке Горького, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

По неофициальным данным, подозреваемый — сын актера телесериала "Интерны" Корней Макаров.

Ранее сообщалось, что Макаров добровольно не явился в полицию и скрывается от следствия. Позднее мужчина сам прибыл к следователям в сопровождении адвоката.

Инцидент в Парке Горького произошел ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной. Неизвестные спровоцировали конфликт со Станиславом думкиным, а затем ударили его по голове. Блогера доставили в больницу, где он позже скончался, не приходя в сознание.

Нападение произошло на глазах у полутора десятков человек, однако никто из них не обратился к врачам скорой помощи и не рассказал о причинах инцидента. Позднее свидетели опознали в одном из нападавших Макарова.