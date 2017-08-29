Московская полиция остановила BMW, из которого могли доноситься выстрелы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Полиция остановила автомобиль BMW, из которого по сообщению очевидца якобы велась стрельба из автоматического оружия на МКАД, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее очевидец заявил в полицию о том, что на МКАД якобы велась стрельба из автомобиля, полиция начала его поиски.

"В ходе проведения мероприятий, предусмотренных планом "Перехват", автомашина BMW, из которой, по предварительной информации, велась стрельба, сотрудниками полиции была задержана на улице Дмитрия Ульянова", — сказал собеседник агентства.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.