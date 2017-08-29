МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Подозреваемый по делу об избиении до смерти в московском парке блогера Станислава Думкина явился к следователю, с ним проводят следственные действия, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подозреваемым по делу проходит сын актера популярного телесериала "Интерны" Корней Макаров.

"В настоящее время подозреваемый находится в следственном отделе, где с ним проводятся первоначальные следственные действия. Молодой человек прибыл к следователям добровольно в сопровождении адвоката. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения", — сказала представитель ГСУСК.

Ранее пресс-служба Парка Горького сообщила, что 13 августа в 00.53 в районе Пушкинской набережной произошло нападение на блогера Станислава Думкина. По информации пресс-службы, неизвестные вступили в конфликт с молодым человеком, а затем ударили его по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он чуть больше чем через неделю скончался, не приходя в сознание.