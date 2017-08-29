При ДТП в Башкирии погиб ребенок, шесть человек госпитализированы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в Башкортостане, один ребенок погиб, шесть человек, включая трех детей, госпитализированы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадали семь человек (в том числе четыре ребенка), из них один – ребенок — погиб, шесть человек в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в ЦГБ г. Нефтекамск", — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, ДТП произошло в Краснокамском районе республики на 36-м километре дороги Нефтекамск — Дюртюли.