Защита водителя "красногорского стрелка" надеется на его оправдание

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Адвокаты Шота Элизбарашвили, работавшего персональным водителем у "красногорского стрелка" Амирана Георгадзе, застрелившего четырех человек в октябре 2015 года, заявила присяжным о невиновности подсудимого и надеется на полное его оправдание, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.

Следствие вменяет Элизбарашвили пособничество в трех из четырех совершенных его начальником убийств, а также незаконное приобретение оружия.

"Мой подзащитный Шота Элизбарашвили не вступал в преступный сговор, ничего не знал о намерении убить. И не принимал никакого участия в подготовке к указанному преступлению. Не помогал и заранее не обещал ему помочь скрыться с места преступления", — сказал адвокат, отметив, что его подзащитный не приобретал оружие и не был осведомлен о его транспортировке.

Как установило следствие, 19 октября 2015 года в своем кабинете был расстрелян первый замглавы подмосковного Красногорска Юрий Караулов и руководитель красногорских электросетей Георгий Котляренко. В убийстве подозревался местный бизнесмен Амиран Георгадзе, которого впоследствии нашли мертвым в одном из домов поселка Тимошкино.

По данным следствия, стрелок покончил жизнь самоубийством. Скрываясь от правоохранительных органов, Георгадзе, по данным следствия, также застрелил местного жителя Константина Смыслова и своего компаньона Тристана Закаидзе.