Шесть пострадавших остаются в больнице после нападения в центре Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 авг — РИА Новости. В Сургутской клинической травматологической больнице остаются шесть человек, пострадавших в результате нападения местного жителя с ножом в центре города, сообщает во вторник департамент здравоохранения Югры.

Нападение на прохожих в центре Сургута произошло днем 19 августа. Ранее сообщалось, что молодой человек с ножом ранил семерых, после чего был ликвидирован полицией.

Во вторник в окружном департаменте здравоохранения уточнили, что число обратившихся в больницу составило восемь человек, при этом двое были отпущены домой в тот же день.

"На стационарном лечении… находятся шесть человек, из них четыре мужчины и две женщины. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, прогноз относительно благоприятный. Состояние четверых человек – удовлетворительное (легкой степени тяжести). В одном случае наблюдается состояние средней тяжести", — говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что у всех пострадавших наблюдается положительная динамика, прогноз врачей — благоприятный и относительно благоприятный.

По факту нападения следователи возбудили уголовное дело по статье, связанной с покушением на убийство. По данным следствия, нападавший — местный житель 1998 года рождения.