ДТП на Кубани унесло жизни двух человек, четверо госпитализированы

КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости. Авария, произошедшая во вторник утром в Армавире, унесла жизни двух человек, еще четверо доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Сообщение о ДТП поступило правоохранителям в 4 часа утра. По предварительным данным ведомства, на улице Загорская водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по главной дороге, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada.

"В результате ДТП 20-летний водитель Lada и 32-летний пассажир Volkswagen от полученных травм скончались на месте аварии. Также с травмами различной степени тяжести в лечебное учреждение доставлены 17-летний, 19-летний, 22-летний пассажиры Lada и 34-летний водитель Volkswagen", — говорится в сообщении. По факту ДТП продолжается проверка, добавили в ведомстве.