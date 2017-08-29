КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости. Жизнь женщины, пострадавшей в пожаре частного пансионата для престарелых, находится вне опасности, сообщил РИА Новости представитель краевой клинической больницы в Красноярске Сергей Головач.
"Состояние единственной пострадавшей на пожаре стабилизировалось. Она по-прежнему в реанимации. Нашлись родственники. Жизни ничего не угрожает", сказал Головач.
Ранее сообщалось, что это частное учреждение не входило в реестр поставщиков социальных услуг, который формируется министерством социальной политики края.