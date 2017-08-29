Жизнь пострадавшей при пожаре в красноярском доме престарелых вне опасности

КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости. Жизнь женщины, пострадавшей в пожаре частного пансионата для престарелых, находится вне опасности, сообщил РИА Новости представитель краевой клинической больницы в Красноярске Сергей Головач.

"Состояние единственной пострадавшей на пожаре стабилизировалось. Она по-прежнему в реанимации. Нашлись родственники. Жизни ничего не угрожает", сказал Головач.

Пожар в частном пансионате "Жемчужина" начался в красноярском микрорайоне Покровка днем в понедельник и распространился на площади 200 "квадратов", но был оперативно потушен. По данным региональных властей, 26 постояльцев сгоревшего дома были направлены в краевые учреждения социальной защиты населения. Семерых человек забрали родственники. Три человека погибли. По факту пожара были возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что это частное учреждение не входило в реестр поставщиков социальных услуг, который формируется министерством социальной политики края.