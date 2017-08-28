Источник: пострадавшему при взрыве машины в Уфе ампутировали ногу

УФА, 28 авг — РИА Новости. Врачи ампутировали ногу жителю Уфы, который получил ранения конечностей предположительно при детонации взрывного устройства в автомобиле около торгового центра в понедельник, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел днем в понедельник на улице Армавирская недалеко от торгового центра "Южный полюс" города Уфы. В припаркованном автомобиле Kia Rio раздался хлопок, как пояснили следователи – предположительно сдетонировало взрывное устройство, его тип устанавливается. Мужчина получил ранения нижних конечностей, был доставлен в одну из больниц города и прооперирован. Следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте оружия и его компонентов.

"Мужчина прооперирован, ему ампутировали часть ноги, на второй ноге порваны мышцы. Врачи прогнозируют положительную динамику, но пока он остаётся в стабильно тяжелом состоянии", — пояснил агентству источник.

По его данным, пострадавший мужчина — бывший полицейский и сейчас работает в сфере адвокатуры. Официальной информации о личности мужчины в СК РФ по региону и башкирском МВД нет.