Источник: пострадавшему при взрыве машины в Уфе ампутировали ногу

УФА, 28 авг — РИА Новости. Врачи ампутировали ногу жителю Уфы, который получил ранения конечностей предположительно при детонации взрывного устройства в автомобиле около торгового центра в понедельник, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
"Мужчина прооперирован, ему ампутировали часть ноги, на второй ноге порваны мышцы. Врачи прогнозируют положительную динамику, но пока он остаётся в стабильно тяжелом состоянии", — пояснил агентству источник.
По его данным, пострадавший мужчина — бывший полицейский и сейчас работает в сфере адвокатуры. Официальной информации о личности мужчины в СК РФ по региону и башкирском МВД нет.