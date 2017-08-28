Сотрудники банка "Огни Москвы" получили от трех до семи лет за растраты

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Группа бывших сотрудников банка "Огни Москвы" получили от трех до семи лет колонии общего режима по обвинению в многомиллиардных растратах и мошенничестве, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
Отмечается, что Башмаков, Николаенко и Вельмакина признаны виновными в "растрате, совершенной с использованием своего служебного положения, оргруппой, в особо крупном размере", Пушкарева — в "пособничестве в совершении растраты". Кроме того, Башмаков, Николаенко, Вельмакина, Жданов, Ионкина и Конорцева осуждены по статье "мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованное группой, в особо крупном размере".
"Суд приговорил Башмакова к 7 годам лишения свободы, Николаенко к 5 годам лишения свободы, Вельмакину к 3 годам, Пушкареву к 3,5 годам, Конорцеву к 4 годам, Ионкину и Жданова к 3 годам лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказания в исправительных колониях общего режима", — говорится в сообщении.
Установлено, что Башмаков, Николаенко и Вельмакина при пособничестве Пушкаревой с сентября 2010 года по май 2014 года позволили совершить растрату денег банка путем выдачи кредитов фиктивным юридическим лицам. Это повлекло ущерб более 9 миллиардов 95 миллионов рублей.
В этот же период Башмаков, Николаенко, Вельмакина, Жданов, Ионкина, Конорцева произвели операции и списание по ним средств вкладчиков с последующим хищением на сумму более 1 миллиарда 112 миллионов рублей. Кроме того, как отмечается в сообщении, 15 мая 2014 года Башмаков совместно с экс-президентом банка, дочерью бывшего вице-мэра столицы Марией Росляк незаконно списали со счетов двух организаций более 365 миллионов рублей, а затем зачислили деньги на подконтрольный им расчетный счет, предоставив этим организациям взамен фиктивные векселя.