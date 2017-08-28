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Происшествия

Сотрудники банка "Огни Москвы" получили от трех до семи лет за растраты

19:0428.08.2017
(обновлено: 19:05 28.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОфис коммерческого банка Огни Москвы. Архивное фотоОфис коммерческого банка Огни Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Группа бывших сотрудников банка "Огни Москвы" получили от трех до семи лет колонии общего режима по обвинению в многомиллиардных растратах и мошенничестве, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Офис коммерческого банка Огни Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Суд взыскал 6 млрд рублей с экс-главы банка "Огни Москвы"
Отмечается, что Басманный районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу сотрудников коммерческого банка "Огни Москвы" Александра Башмакова, Алексея Николаенко, Аллы Вельмакиной, Татьяны Пушкаревой, Григория Жданова, Ирины Ионкиной и Екатерины Конорцевой.

Отмечается, что Башмаков, Николаенко и Вельмакина признаны виновными в "растрате, совершенной с использованием своего служебного положения, оргруппой, в особо крупном размере", Пушкарева — в "пособничестве в совершении растраты". Кроме того, Башмаков, Николаенко, Вельмакина, Жданов, Ионкина и Конорцева осуждены по статье "мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованное группой, в особо крупном размере".

"Суд приговорил Башмакова к 7 годам лишения свободы, Николаенко к 5 годам лишения свободы, Вельмакину к 3 годам, Пушкареву к 3,5 годам, Конорцеву к 4 годам, Ионкину и Жданова к 3 годам лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказания в исправительных колониях общего режима", — говорится в сообщении.

Установлено, что Башмаков, Николаенко и Вельмакина при пособничестве Пушкаревой с сентября 2010 года по май 2014 года позволили совершить растрату денег банка путем выдачи кредитов фиктивным юридическим лицам. Это повлекло ущерб более 9 миллиардов 95 миллионов рублей.

В этот же период Башмаков, Николаенко, Вельмакина, Жданов, Ионкина, Конорцева произвели операции и списание по ним средств вкладчиков с последующим хищением на сумму более 1 миллиарда 112 миллионов рублей. Кроме того, как отмечается в сообщении, 15 мая 2014 года Башмаков совместно с экс-президентом банка, дочерью бывшего вице-мэра столицы Марией Росляк незаконно списали со счетов двух организаций более 365 миллионов рублей, а затем зачислили деньги на подконтрольный им расчетный счет, предоставив этим организациям взамен фиктивные векселя.

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