Москалькова попросит ФСИН сообщить о местонахождении украинца Клыха

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), чтобы установить местонахождение осужденного в России украинца Станислава Клыха, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к российской коллеге с просьбой установить, в какое медицинское учреждение направлен Клых, отбывающий заключение в России.

"Татьяна Николаевна обратится во ФСИН с целью установления местонахождения гражданина Украины Станислава Клыха", — сообщили в пресс-службе.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона*" (УНА-УНСО*) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима. Позднее Минюст Украины заявил, что подал в РФ запрос на выдачу Карпюка.

* Националистическая организация, запрещенная в России