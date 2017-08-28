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Происшествия

Без лицензии и вне реестра: в Красноярске сгорел дом престарелых

Сюжет:
Пожар в доме престарелых в Красноярске (20)
18:0928.08.2017
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© МЧС РФПерейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© МЧС РФ
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы и власти выясняют обстоятельства пожара в частном доме для престарелых в Красноярске, где погибли три человека. Уже известно, что пансионат числился как жилой дом и не входил в реестр поставщиков социальных услуг.

Пожар в доме престарелых. 28 августа 2017 года
В Красноярске загорелся дом престарелых

Пожар начался днем в понедельник и распространился на площади 200 "квадратов", но был оперативно потушен.  По данным региональных властей, 26 постояльцев сгоревшего дома направлены в краевые учреждения социальной защиты населения. Семерых человек забрали родственники, еще одна женщина находится в ожоговом центре. По факту пожара возбуждены уголовные дела.

Загорелся из-за соседской бани

ГУМВД по Красноярскому краю сообщило, что пожар начался из-за расположенной на соседнем участке бани.

"По предварительным данным, на соседнем участке мужчина эксплуатировал банное печное оборудование с нарушениями. Труба бани располагалась в непосредственной близости от сгоревшего дома. В настоящее время ведется следствие, назначено проведение необходимых экспертиз", — говорится в сообщении управления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Людей спасала вся улица

Очевидцы пожара рассказали, как спасали немощных стариков из приюта.

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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При пожаре в доме престарелых в Красноярске пропали три человека

"Мы с мужем зашли в дом, который уже вовсю горел. Здесь же парни помогали выносить стариков. Вся улица выносила, все прибежали, кто был и мог помогать, с других домов. Прямо перед нами была лестница на верхние этажи, мы ступили на нее, и потолок тут же обрушился. Если бы еще шаг, мы бы оказались там, под обломками. Нам немного не хватило, чтобы добраться до стариков. Говорят, там и остались те трое погибших", – рассказала РИА Новости местная жительница Елена Золотарева.

По словам Золотаревой и ее соседок, весь дом был тесно уставлен койками с постояльцами, которые сами не могли нормально передвигаться, на первый взгляд, условия содержания здесь были не самыми лучшими.

Стариков выносили прямо на улицу на койках и матрасах. Старались размещать в тени деревьев, так как день был солнечным. Продавцы местного магазина также помогали – они выносили воду в бутылках и продукты. Работавшие неподалеку рабочие тоже  участвовали в спасательной операции до приезда пожарных.

Сотруднки экстренных служб у дома престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© РИА Новости / Марат Винский
Источник назвал возможную причину пожара в доме престарелых в Красноярске

Незаметный пансионат

Местные жители пояснили, что прежние хозяева продали дом, так как он был слишком большим для них. Строение из дерева и кирпича требует слишком много электричества и топлива для обогрева.

Для опрошенных местных  нахождение в сгоревшем трехэтажном коттедже частного дома престарелых стало сюрпризом. Некоторые видели, как люди, вероятно, бывшие сотрудники пансионата, пили пиво неподалеку на улице.

В то же время другие жители сообщили корреспонденту РИА Новости о том, что в красноярском микрорайоне под названием Покровка, где располагается сгоревшее здание, таких частных пансионатов около 25. По словам местных, о подобных заведениях знают, тем более что в частном секторе с малоэтажной застройкой, в котором размещены эти пансионаты, скрыть что-то от посторонних глаз невозможно. Кроме того, пансионаты открыто дают рекламу.

Пожар в доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Пожар в доме престарелых в Красноярске: погибли три человека

Числился как частный дом

В краевом министерстве социальной политики сообщили, что расположенный практически в центре Красноярска сгоревший пансионат числится как частный жилой дом. Пансионат также не состоит в региональном реестре поставщиков социальных услуг.

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов уже поручил подчиненным выяснить, каким образом в жилом доме мог быть организован дом престарелых.

Специальную межведомственную комиссию, которая будет разбираться в ситуации с пожаром, по распоряжению губернатора Виктора Толоконского создали и краевые власти.

"Возможно, потребуется усиление внимания к таким учреждениям со стороны полиции, правоохранительных и надзорных органов. Подобные услуги должны оказываться в исключительно безопасных условиях", — цитирует Толоконского пресс-служба губернатора.

Однако, как сообщил РИА Новости источник в краевом министерстве, пансионат вполне мог осуществлять свою деятельность легально благодаря пробелу в законодательстве.

"Для того, чтобы вести такую деятельность, лицензия не нужна, и министерство такие учреждения не контролирует. Это пробел в законодательстве", — сказал собеседник агентства.

Легализовать, чтобы контролировать

МЧС со своей стороны призвало власти приложить максимум усилий, чтобы легализовать работу подобных социальных учреждений, что позволит контролировать их деятельность.

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© МЧС РФ
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Красноярский дом престарелых не входил в реестр поставщиков соцуслуг

"Мы столкнулись с проблемой неучтенных объектов социального назначения. Данного объекта нет в планах проверок надзорных органов МЧС России. На объект не разработан документ предварительной планировки, планировка данного объекта нетиповая, а незнание планировки существенно увеличивает время поиска людей, чтобы помочь им", — прокомментировал ситуацию замначальника Сибирского регионального центра МЧС генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев.

В центре считают, что есть необходимость уточнить и другие вопросы, касающиеся должной защиты объекта с массовым пребыванием людей, тем более маломобильных людей.

Пересмотреть систему госпожнадзора

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова со своей стороны призвала пересмотреть систему государственного пожарного надзора. Она считает, что в отличие от государственных учреждений частные организации не несут должной ответственности за соблюдение правил пожарной безопасности.

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Горевший в Красноярске пансионат числится как частный жилой дом

"Мне кажется, что последняя серия пожаров свидетельствует о том, что нам очень серьезно нужно пересмотреть систему госпожнадзора, когда каждое учреждение независимо от формы собственности должно быть оборудовано специальной сигнализацией, специальными средствами, с тем, чтобы в случае пожара можно было бы оказать экстренную помощь", — сказала Москалькова РИА Новости, отметив, что многие дома престарелых на данный момент не оборудованы средствами сигнализации.

Отсутствие лицензии — не причина

Глава комитета Госдумы по труду, делам ветеранов и социальной политики Ярослав Нилов (ЛДПР) при этом считает, что пожары происходят не только в частных учреждениях для престарелых, но и в государственных.

"Если мы вспомним историю пожаров в подобных заведениях, я имею в виду социальной направленности, то и в государственных учреждениях такие проблемы периодически возникают, поэтому здесь от формы собственности (ничего) не зависит", — сказал Нилов.

Парламентарий добавил, что иногда в частных учреждениях больше порядка в данной сфере, так как владельцы вкладывают деньги и находятся под усиленным контролем со стороны надзорных инстанций.

Он также считает, что пожарная безопасность и лицензируемость деятельности – два разных вопроса, и их не нужно смешивать.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что поручит своим заместителям в социальном комитете Совфеда сделать запрос в регион для получения информации, была ли у дома престарелых лицензия. При этом он считает, что необходимо проанализировать действующее законодательство, которое может и не предусматривать лицензирование этого вида деятельности.

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сгоревшая "Жемчужина": очевидцы рассказали о пожаре в Красноярске

"Должны работать и другие виды контроля — состояние пожарной безопасности, санитарная инфраструктура, аттестован ли работающий персонал для такого вида деятельности", — пояснил законодатель.

Он пообещал взять под контроль ситуацию с пожаром, а также поручить по линии Союза пенсионеров разобраться в ситуации на месте.

Усилить внимание

В президентском Совете по правам человека (СПЧ) при этом считают, что необходимо усилить внимание к вопросам противопожарной безопасности в закрытых социальных учреждениях, так как именно там наблюдается больше проблем, в том числе из-за ветхости зданий.

Замглавы СПЧ Евгений Бобров рассказал РИА Новости, что в ходе поездок по России представители совета традиционно проверяют различные социальные учреждения. По его словам, в тех учреждениях, которые посещали правозащитники ранее, наблюдалась в целом хорошая ситуация с противопожарной безопасностью. Однако он отметил, что в закрытых социальных учреждениях, таких как психоневрологические интернаты и дома для пожилых, проблем с противопожарной безопасностью больше.

На месте пожара дома престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© РИА Новости / Марат Винский
В Красноярске выяснят, почему приют для престарелых находился в жилом доме

Он напомнил, что в ходе поездки на Северный Кавказ в прошлом году представители СПЧ посетили психиатрическую больницу. По его словам, эта больница – одна на несколько республик, ей уже более 100 лет, и "ни о какой противопожарной безопасности там говорить не приходится". СПЧ дал свои рекомендации конкретно по той ситуации, добавил замглавы совета, однако подобные красноярскому случаи могут произойти где угодно.

"Мы неоднократно обращали внимание и руководства субъектов, и профильных ведомств, и администрации президента на то, что нужно более повышенное внимание таким учреждениям уделять, особенно тем, которые находятся в ужасающем состоянии. Но, к сожалению, это все не быстро делается. А так, в целом, нас услышали, и где-то меры принимаются по ремонту", — сказал Бобров.

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