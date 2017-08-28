Без лицензии и вне реестра: в Красноярске сгорел дом престарелых

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы и власти выясняют обстоятельства пожара в частном доме для престарелых в Красноярске, где погибли три человека. Уже известно, что пансионат числился как жилой дом и не входил в реестр поставщиков социальных услуг.

Пожар начался днем в понедельник и распространился на площади 200 "квадратов", но был оперативно потушен. По данным региональных властей, 26 постояльцев сгоревшего дома направлены в краевые учреждения социальной защиты населения. Семерых человек забрали родственники, еще одна женщина находится в ожоговом центре. По факту пожара возбуждены уголовные дела.

Загорелся из-за соседской бани



ГУМВД по Красноярскому краю сообщило, что пожар начался из-за расположенной на соседнем участке бани.

"По предварительным данным, на соседнем участке мужчина эксплуатировал банное печное оборудование с нарушениями. Труба бани располагалась в непосредственной близости от сгоревшего дома. В настоящее время ведется следствие, назначено проведение необходимых экспертиз", — говорится в сообщении управления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Людей спасала вся улица



Очевидцы пожара рассказали, как спасали немощных стариков из приюта.

"Мы с мужем зашли в дом, который уже вовсю горел. Здесь же парни помогали выносить стариков. Вся улица выносила, все прибежали, кто был и мог помогать, с других домов. Прямо перед нами была лестница на верхние этажи, мы ступили на нее, и потолок тут же обрушился. Если бы еще шаг, мы бы оказались там, под обломками. Нам немного не хватило, чтобы добраться до стариков. Говорят, там и остались те трое погибших", – рассказала РИА Новости местная жительница Елена Золотарева.

По словам Золотаревой и ее соседок, весь дом был тесно уставлен койками с постояльцами, которые сами не могли нормально передвигаться, на первый взгляд, условия содержания здесь были не самыми лучшими.

Стариков выносили прямо на улицу на койках и матрасах. Старались размещать в тени деревьев, так как день был солнечным. Продавцы местного магазина также помогали – они выносили воду в бутылках и продукты. Работавшие неподалеку рабочие тоже участвовали в спасательной операции до приезда пожарных.

Незаметный пансионат



Местные жители пояснили, что прежние хозяева продали дом, так как он был слишком большим для них. Строение из дерева и кирпича требует слишком много электричества и топлива для обогрева.

Для опрошенных местных нахождение в сгоревшем трехэтажном коттедже частного дома престарелых стало сюрпризом. Некоторые видели, как люди, вероятно, бывшие сотрудники пансионата, пили пиво неподалеку на улице.

В то же время другие жители сообщили корреспонденту РИА Новости о том, что в красноярском микрорайоне под названием Покровка, где располагается сгоревшее здание, таких частных пансионатов около 25. По словам местных, о подобных заведениях знают, тем более что в частном секторе с малоэтажной застройкой, в котором размещены эти пансионаты, скрыть что-то от посторонних глаз невозможно. Кроме того, пансионаты открыто дают рекламу.

Числился как частный дом



В краевом министерстве социальной политики сообщили, что расположенный практически в центре Красноярска сгоревший пансионат числится как частный жилой дом. Пансионат также не состоит в региональном реестре поставщиков социальных услуг.

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов уже поручил подчиненным выяснить, каким образом в жилом доме мог быть организован дом престарелых.

Специальную межведомственную комиссию, которая будет разбираться в ситуации с пожаром, по распоряжению губернатора Виктора Толоконского создали и краевые власти.

"Возможно, потребуется усиление внимания к таким учреждениям со стороны полиции, правоохранительных и надзорных органов. Подобные услуги должны оказываться в исключительно безопасных условиях", — цитирует Толоконского пресс-служба губернатора.

Однако, как сообщил РИА Новости источник в краевом министерстве, пансионат вполне мог осуществлять свою деятельность легально благодаря пробелу в законодательстве.

"Для того, чтобы вести такую деятельность, лицензия не нужна, и министерство такие учреждения не контролирует. Это пробел в законодательстве", — сказал собеседник агентства.

Легализовать, чтобы контролировать



МЧС со своей стороны призвало власти приложить максимум усилий, чтобы легализовать работу подобных социальных учреждений, что позволит контролировать их деятельность.

"Мы столкнулись с проблемой неучтенных объектов социального назначения. Данного объекта нет в планах проверок надзорных органов МЧС России. На объект не разработан документ предварительной планировки, планировка данного объекта нетиповая, а незнание планировки существенно увеличивает время поиска людей, чтобы помочь им", — прокомментировал ситуацию замначальника Сибирского регионального центра МЧС генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев.

В центре считают, что есть необходимость уточнить и другие вопросы, касающиеся должной защиты объекта с массовым пребыванием людей, тем более маломобильных людей.

Пересмотреть систему госпожнадзора



Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова со своей стороны призвала пересмотреть систему государственного пожарного надзора. Она считает, что в отличие от государственных учреждений частные организации не несут должной ответственности за соблюдение правил пожарной безопасности.

"Мне кажется, что последняя серия пожаров свидетельствует о том, что нам очень серьезно нужно пересмотреть систему госпожнадзора, когда каждое учреждение независимо от формы собственности должно быть оборудовано специальной сигнализацией, специальными средствами, с тем, чтобы в случае пожара можно было бы оказать экстренную помощь", — сказала Москалькова РИА Новости, отметив, что многие дома престарелых на данный момент не оборудованы средствами сигнализации.

Отсутствие лицензии — не причина



Глава комитета Госдумы по труду, делам ветеранов и социальной политики Ярослав Нилов (ЛДПР) при этом считает, что пожары происходят не только в частных учреждениях для престарелых, но и в государственных.

"Если мы вспомним историю пожаров в подобных заведениях, я имею в виду социальной направленности, то и в государственных учреждениях такие проблемы периодически возникают, поэтому здесь от формы собственности (ничего) не зависит", — сказал Нилов.

Парламентарий добавил, что иногда в частных учреждениях больше порядка в данной сфере, так как владельцы вкладывают деньги и находятся под усиленным контролем со стороны надзорных инстанций.

Он также считает, что пожарная безопасность и лицензируемость деятельности – два разных вопроса, и их не нужно смешивать.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что поручит своим заместителям в социальном комитете Совфеда сделать запрос в регион для получения информации, была ли у дома престарелых лицензия. При этом он считает, что необходимо проанализировать действующее законодательство, которое может и не предусматривать лицензирование этого вида деятельности.

"Должны работать и другие виды контроля — состояние пожарной безопасности, санитарная инфраструктура, аттестован ли работающий персонал для такого вида деятельности", — пояснил законодатель.

Он пообещал взять под контроль ситуацию с пожаром, а также поручить по линии Союза пенсионеров разобраться в ситуации на месте.

Усилить внимание



В президентском Совете по правам человека (СПЧ) при этом считают, что необходимо усилить внимание к вопросам противопожарной безопасности в закрытых социальных учреждениях, так как именно там наблюдается больше проблем, в том числе из-за ветхости зданий.

Замглавы СПЧ Евгений Бобров рассказал РИА Новости, что в ходе поездок по России представители совета традиционно проверяют различные социальные учреждения. По его словам, в тех учреждениях, которые посещали правозащитники ранее, наблюдалась в целом хорошая ситуация с противопожарной безопасностью. Однако он отметил, что в закрытых социальных учреждениях, таких как психоневрологические интернаты и дома для пожилых, проблем с противопожарной безопасностью больше.

Он напомнил, что в ходе поездки на Северный Кавказ в прошлом году представители СПЧ посетили психиатрическую больницу. По его словам, эта больница – одна на несколько республик, ей уже более 100 лет, и "ни о какой противопожарной безопасности там говорить не приходится". СПЧ дал свои рекомендации конкретно по той ситуации, добавил замглавы совета, однако подобные красноярскому случаи могут произойти где угодно.

"Мы неоднократно обращали внимание и руководства субъектов, и профильных ведомств, и администрации президента на то, что нужно более повышенное внимание таким учреждениям уделять, особенно тем, которые находятся в ужасающем состоянии. Но, к сожалению, это все не быстро делается. А так, в целом, нас услышали, и где-то меры принимаются по ремонту", — сказал Бобров.