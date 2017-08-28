Жалобу на Кодекс этики адвоката передали в Хамовнический суд

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник передал в Хамовнический суд столицы иск адвоката Игоря Трунова об отмене Кодекса профессиональной этики адвоката, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Иск Трунова об отмене норм Кодекса профессиональной этики по подсудности передан в Хамовнический суд Москвы", — сказала представитель суда.

Трунов настаивает на признании недействующим Кодекса профессиональной этики адвоката. Он считает, что его нормы не соответствуют федеральному закону "Об адвокатской деятельности", а также принципам правовой определенности, что ведет к произволу и коррупции.

В иске он указывает, что бессистемное и бесконтрольное внесение поправок в этот кодекс сделало его крайне противоречивым актом.

В минувшем году Совет адвокатской палаты Московской области лишил Трунова статуса адвоката по жалобе нескольких его коллег, которые были недовольны его заявлением о коррупции в адвокатуре. Палата сочла это нарушением норм профессиональной этики.

Впоследствии Трунову удалось через суд добиться отмены этого решения и вернуть себе статус адвоката.