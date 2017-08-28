На Алтае нашли тело пропавшего туриста из Литвы

БАРНАУЛ, 28 авг — РИА Новости. Тело пропавшего 27-летнего туриста из Литвы Каролиса Керге, путешествовавшего автостопом по Горному Алтаю, нашли в реке в Онгудайском районе, началась проверка, сообщил РИА Новости представитель СУ СК РФ по региону.

Ранее об обнаружении тела, предположительно, литовского туриста рассказали РИА Новости в посольстве Литвы в Москве. Там отметили, что предстоит процедура опознания, на которую приедут родственники Керге.

По словам представителя СК, труп нашли в субботу 26 августа в реке неподалеку от села Инегень Онгудайского района.

"Проводится проверка по факту случившегося, назначены экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, молодой человек приехал автостопом из Монголии в Россию. Последний раз на связь с родственниками Керге выходил еще 5 августа, тогда он находился в алтайском селе Курай в Кош-Агачском районе. Информацию о пропаже туриста в социальных сетях опубликовал поисковый отряд "Лиза Алерт". Десятого августа путешественника видели на слиянии рек Аккем и Араскан Усть-Коксинского района.

Позже его рюкзак с вещами и документами нашли возле села Малый Яломан. Поисками путешественника занимались российские правоохранительные органы и спасатели при содействии посольства Литвы.