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Происшествия

Горящая "Жемчужина": очевидцы рассказали о пожаре в Красноярске

Сюжет:
Пожар в доме престарелых в Красноярске (19)
14:3228.08.2017
(обновлено: 15:13 28.08.2017)
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© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 28 авг — РИА Новости. Очевидцы пожара в доме престарелых в Красноярске, в котором погибли три человека, рассказали корреспонденту РИА Новости, как спасали всей улицей немощных стариков из приюта, о существовании которого они узнали только после трагедии.

Сотруднки экстренных служб у дома престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© РИА Новости / Марат Винский
В МВД назвали причину пожара в доме престарелых в Красноярске
Дом престарелых "Жемчужина" на улице Авиационной загорелся в понедельник, в результате пожара кровля строения частично обрушилась, погибло три человека. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Немного не хватило, чтобы добраться"

Местная жительница Елена Золотарева рассказала, что вместе с супругом и несколькими парнями одной из первых зашла в горящий дом.

"Мы с мужем зашли в дом, который уже вовсю горел. Здесь же парни помогали выносить стариков. Вся улица выносила, все прибежали, кто был и мог помогать, с других домов. Прямо перед нами была лестница на верхние этажи, мы ступили на нее, и потолок тут же обрушился. Если бы еще шаг, мы бы оказались там, под обломками. Нам немного не хватило, чтобы добраться до стариков. Говорят, там и осталось те трое погибших", – рассказала она.

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© МЧС РФ
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Горевший в Красноярске пансионат числится как частный жилой дом
По словам Золотаревой и ее соседок, весь дом был тесно уставлен койками с постояльцами, которые сами не могли нормально передвигаться. Стариков выносили прямо на улицу на койках и матрасах. Старались размещать в тени деревьев, так как день был солнечным. Продавцы местного магазина также помогали – они выносили воду в бутылках и продукты. Постояльцы и их спасители могли подкрепиться здесь же, на улице.

Работавшие неподалеку рабочие также принимали участие в спасательной операции до приезда пожарных машин. Некоторых жильцов близлежащих домов не пускали в собственное жилище. Так, во дворе одной из жительниц пришлось сломать забор, чтобы потушить пожар.

Золотарева рассказала, что, на первый взгляд, условия содержания стариков были не самыми лучшими.

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© Ruptly
Пожар в красноярском доме престарелых: спасенные жильцы и работа спецслужб

Незаметный пансионат

Местные жители пояснили, что прежние хозяева продали дом, так как он был слишком большим для них. Строение из дерева и кирпича требует слишком много электричества и топлива для обогрева.

Для опрошенных местных нахождение в сгоревшем трехэтажном коттедже частного дома престарелых стало сюрпризом. Некоторые видели, как люди, вероятно, бывшие сотрудники пансионата, пили пиво неподалеку на улице.

Пожар в доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Пожар в доме престарелых в Красноярске: погибли три человека
"Мы и не знали, что здесь располагается пансионат какой-то. Жили тут тихо – конфликтов никогда не было с ними", – рассказал местный житель, представившийся майором МВД в отставке.

В то же время другие жители сообщили корреспонденту РИА Новости о том, что в красноярском микрорайоне под названием Покровка, где располагается сгоревшее здание, таких частных пансионатов около 25. По словам местных, о подобных заведениях знают, тем более скрыть свою деятельность невозможно – в частном секторе с малоэтажной застройкой, в котором размещены эти пансионаты, скрыть что-то от посторонних глаз невозможно. Кроме того, пансионаты открыто дают рекламу.

Старикам там не место?

В настоящее время пожар потушен, идет разбор завалов. На месте происшествия работают следователи, а полицейские опрашивают жителей соседнего участка, с территории которого, по одной из версий, могло перекинуться пламя.

Сотруднки экстренных служб у дома престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017
© РИА Новости / Марат Винский
Пожары в домах престарелых в России в 2013-2017 годах
Вопрос с размещением эвакуированных пожилых людей решен: 26 человек направлены в краевые учреждения социальной защиты населения "Ветеран" и "Солнечный", а также в муниципальное учреждение "Родник". Семерых человек забрали родственники, еще одна женщина находится в ожоговом центре, сообщили региональные власти.

По распоряжению губернатора края Виктора Толоконского создана межведомственная комиссия, которая будет разбираться в ситуации с пожаром. Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов призвал разобраться в том, каким образом в жилом доме мог быть организован дом престарелых.

В министерстве социальной политики Красноярского края пояснили, что такие компании не нарушают законов, если работают без лицензии и не состоят в реестре поставщиков социальных услуг региона. Сгоревший пансионат в таком реестре также не состоит, а, по информации МЧС России, числится как частный жилой дом.

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Происшествия
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