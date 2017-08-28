Горящая "Жемчужина": очевидцы рассказали о пожаре в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 28 авг — РИА Новости. Очевидцы пожара в доме престарелых в Красноярске, в котором погибли три человека, рассказали корреспонденту РИА Новости, как спасали всей улицей немощных стариков из приюта, о существовании которого они узнали только после трагедии.
"Немного не хватило, чтобы добраться"
Местная жительница Елена Золотарева рассказала, что вместе с супругом и несколькими парнями одной из первых зашла в горящий дом.
"Мы с мужем зашли в дом, который уже вовсю горел. Здесь же парни помогали выносить стариков. Вся улица выносила, все прибежали, кто был и мог помогать, с других домов. Прямо перед нами была лестница на верхние этажи, мы ступили на нее, и потолок тут же обрушился. Если бы еще шаг, мы бы оказались там, под обломками. Нам немного не хватило, чтобы добраться до стариков. Говорят, там и осталось те трое погибших", – рассказала она.
Работавшие неподалеку рабочие также принимали участие в спасательной операции до приезда пожарных машин. Некоторых жильцов близлежащих домов не пускали в собственное жилище. Так, во дворе одной из жительниц пришлось сломать забор, чтобы потушить пожар.
Золотарева рассказала, что, на первый взгляд, условия содержания стариков были не самыми лучшими.
Незаметный пансионат
Местные жители пояснили, что прежние хозяева продали дом, так как он был слишком большим для них. Строение из дерева и кирпича требует слишком много электричества и топлива для обогрева.
Для опрошенных местных нахождение в сгоревшем трехэтажном коттедже частного дома престарелых стало сюрпризом. Некоторые видели, как люди, вероятно, бывшие сотрудники пансионата, пили пиво неподалеку на улице.
В то же время другие жители сообщили корреспонденту РИА Новости о том, что в красноярском микрорайоне под названием Покровка, где располагается сгоревшее здание, таких частных пансионатов около 25. По словам местных, о подобных заведениях знают, тем более скрыть свою деятельность невозможно – в частном секторе с малоэтажной застройкой, в котором размещены эти пансионаты, скрыть что-то от посторонних глаз невозможно. Кроме того, пансионаты открыто дают рекламу.
Старикам там не место?
В настоящее время пожар потушен, идет разбор завалов. На месте происшествия работают следователи, а полицейские опрашивают жителей соседнего участка, с территории которого, по одной из версий, могло перекинуться пламя.
По распоряжению губернатора края Виктора Толоконского создана межведомственная комиссия, которая будет разбираться в ситуации с пожаром. Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов призвал разобраться в том, каким образом в жилом доме мог быть организован дом престарелых.
В министерстве социальной политики Красноярского края пояснили, что такие компании не нарушают законов, если работают без лицензии и не состоят в реестре поставщиков социальных услуг региона. Сгоревший пансионат в таком реестре также не состоит, а, по информации МЧС России, числится как частный жилой дом.