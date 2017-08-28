В МВД назвали причину пожара в доме престарелых в Красноярске

Пожар в доме престарелых в Красноярске (18)

Сотруднки экстренных служб у дома престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017

Сотруднки экстренных служб у дома престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Частный пансионат для престарелых в Красноярске загорелся из-за бани на соседнем участке, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД.

Дом престарелых на улице Авиационной в Красноярске загорелся в понедельник, огонь распространился на площади 200 "квадратов". Пожар потушен, идет разбор завалов и проливка. Кровля дома частично обрушена, деревянный фасад также частично обгорел. Следствие сообщило, что при пожаре погибли три человека.

"По предварительным данным, на соседнем участке мужчина эксплуатировал банное печное оборудование с нарушениями. Труба бани располагалась в непосредственной близости от сгоревшего дома", — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении владельца бани возбуждено уголовное дело за нарушение требований пожарной безопасности (ч.3 ст. 219 УК РФ). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.