СК возбудил дело по факту массовой драки в колонии на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с массовой дракой осужденных в исправительной колонии №3 в городе Краснотурьинск, сообщает в понедельник следственное управление СК России по Свердловской области.

"Следственным отделом по городу Краснотурьинск СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим в исправительной колонии №3 ГУФСИН РФ по Свердловской области (строгий режим для ранее судимых), по признакам преступления, предусмотренного частями 1,2 статьи 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении осужденного и в отношении сотрудника места лишения свободы). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 25 августа несколько осужденных покинули изолированные жилые участки отрядов и избили дежурного колонии, поскольку он попытался остановить их. Затем они прошли через изолированные участки к жилому сектору другого отряда, где избили пятерых заключенных. Согласно предварительным данным следствия, драка произошла из-за бытового конфликта между осужденными.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины инцидента. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские экспертизы для установления характера причиненных заключенным травм. Истребованы и анализируется документы, содержащие сведения об осужденных, сведения о распорядке дня и людях, применявших насилие, уточняет СУСК.

Следствие также намерено выяснить причины и условия, которые способствовали совершению преступления. В связи с этим в органы регионального ГУФСИН будет внесено представление для исключения таких инцидентов впредь, отмечается в сообщении.