В Якутии 29 августа объявили днем траура по погибшим горнякам

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Якутии 29 августа объявлено днем траура по погибшим на руднике "Мир", соответствующий указ подписал глава Якутии Егор Борисов, сообщает пресс-служба администрации главы Республики Саха.

На руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии, где добывают алмазы, 4 августа произошел прорыв воды из карьера, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка. Восемь человек остались под землей. В субботу поисково-спасательные работы на руднике остановили из-за опасности затопления подземных выработок. Попытка спустить воду из карьера с помощью направленных взрывов не удалась.

"Объявить 29 августа 2017 года днем траура в Республике Саха (Якутия). В день траура на всей территории республики приспустить государственные флаги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 29 августа у административного здания представительства "Алроса" в г. Якутске (адрес: ул. Аммосова 8) будет оформлена траурная стена в память о пропавших на руднике "Мир". Каждый якутянин в течение дня сможет почтить память о горняках: принести цветы, зажечь свечу", — говорится в сообщении пресс-службы.

Горнякам, оставшимся под землей, было от 27 до 48 лет. Четверо из них — жители Мирного, четверо из Белгородской области. Мероприятия в память о горняках также состоятся в постоянных представительствах республики в Москве и Санкт-Петербурге.