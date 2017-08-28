В Москве вынесли приговор фигурантам дела о подделке учебников

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к полутора годам условно двух столичных предпринимателей за подделку и продажу школьных учебников, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Татьяна Исаева.
По версии следствия, летом 2016 года обвиняемые решили заработать на спросе в преддверии учебного года на школьные товары.
Следствие установило, что фигуранты дела приобрели оригиналы учебников "Русский язык" и "Математика" для 1-4 классов, "Окружающий мир" для 1 класса, "Сборник задач по физики" для 7, 9 классов, "Информатика" для 5, 6, 7 классов, выпускаемые АО "Издательство "Просвещение" и ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний", и организовали незаконное изготовление, перевозку, хранение и распространение объектов авторского права – школьных учебников и пособий.
Подсудимые полностью признали вину и раскаялись в содеянном, их дело рассматривалось в особом порядке — без изучения доказательств и допроса свидетелей. При особом порядке суд назначает обвиняемым более мягкое наказание.