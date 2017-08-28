При пожаре в доме престарелых в Красноярске пропали три человека

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Судьба трех человек остается неизвестной после того, как в частном доме для престарелых в Красноярске начался пожар, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"По предварительным данным пострадали три человека, из них один человек погиб, двум медпомощь оказана амбулаторно, судьба трех человек остается неизвестной. Из здания выведены 30 человек", — сказал собеседник агентства.

Возгорание в доме престарелых на улице Авиационной краевого центра произошло днем. На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, которые уточнили, что происходит загорание в трехэтажном здании. Пожару присвоен второй уровень сложности. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.