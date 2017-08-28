Из-за пожара в доме престарелых в Красноярске эвакуировали 40 человек

КРАСНОЯРСК, 28 авг — РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали, 40 эвакуированы из горящего частного дома для престарелых в Красноярске, сообщил РИА Новости руководитель ГСУ СК по Красноярскому краю Игорь Напалов.

"В настоящее время на месте работает следственная группа, изымается документация, опрашиваются руководители на предмет соблюдения законности. По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали, 40 эвакуированы", — сказал он.

По данным управления МЧС по Красноярскому краю, из горящего здания были эвакуированы 30 человек. "Тридцать человек всего эвакуировано", — сказали РИА Новости в МЧС.

Возгорание в доме престарелых на улице Авиационной краевого центра произошло днем. На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, которые уточнили, что происходит загорание в трехэтажном здании. Пожару присвоен второй уровень сложности. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

В ведомстве сообщили, что пансионат для престарелых — частная организация.