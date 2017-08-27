СК начал проверку после посадки на мель теплохода "Илья Муромец"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Следователи начали проверку после швартовки судна "Илья Муромец" в необорудованном месте в Ярославской области, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что теплоход со 130 пассажирами сел на мель в Ярославской области в ночь на воскресенье, угрозы пассажирам не было. Позднее оперативный штаб на месте ЧС сообщил, что теплоход снят с мели и продолжил движение.

"Проводится доследственная проверка по факту швартовки пассажирского теплохода "Илья Муромец" в не оборудованном для этого месте", — говорится в сообщении.

На данный момент установлено, что пассажирский теплоход "Илья Муромец", следовавший по маршруту "Москва — Казань", осуществил швартовку в не оборудованном для этого месте вдоль береговой полосы реки Волга в связи с технической неисправностью электропитания.